Лидерами этого процесса могут стать Франция, Великобритания и Германия, которые активно поддерживают Украину. Подробнее 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Почему нужен оборонный союз в Европе

Военная помощь Украине продолжает поступать, но этот процесс сопровождается значительным давлением. Как отметил Романенко, одной из главных угроз является возможность остановки работы системы Starlink, что может серьезно повлиять на ситуацию на фронте. Несмотря на многочисленные задержки в предоставлении помощи со стороны США, важно продолжать борьбу на всех уровнях и активно привлекать европейских партнеров.

Вспомним, как администрация Джо Байдена задержала поставки F-16 и прекратила помощь на полгода. Поэтому от команды Дональда Трампа ждать что-нибудь лучшего вряд ли приходится,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Франция, Великобритания и Германия стали лидерами среди европейских государств и активно поддерживают Украину. В то же время НАТО не всегда демонстрирует необходимую эффективность в обеспечении безопасности.

Учитывая это, Европе следует сосредоточиться на создании собственного оборонного союза, который мог бы обеспечить большую безопасность без зависимости от США. Процесс формирования такого союза, по разным оценкам, займет от 3 до 10 лет, и будет включать создание новых систем управления и военной инфраструктуры.

К слову, вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что необходимо искать альтернативу НАТО. Поскольку, по его мнению, администрация Трампа "не заботится о Европе и сближается с Россией".