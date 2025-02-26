Лідерами цього процесу можуть стати Франція, Велика Британія та Німеччина, які активно підтримують Україну. Детальніше 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Чому потрібен оборонний союз у Європі

Військова допомога Україні продовжує надходити, але цей процес супроводжується значним тиском. Як зазначив Романенко, однією з головних загроз є можливість зупинки роботи системи Starlink, що може серйозно вплинути на ситуацію на фронті. Попри численні затримки у наданні допомоги з боку США, важливо продовжувати боротьбу на всіх рівнях і активно залучати європейських партнерів.

Згадаймо, як адміністрація Джо Байдена затримала постачання F-16 та припинила допомогу на пів року. Тому від команди Дональда Трампа чекати що-небудь кращого навряд чи приходиться,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Франція, Велика Британія та Німеччина стали лідерами серед європейських держав й активно підтримують Україну. Водночас НАТО не завжди демонструє необхідну ефективність у забезпеченні безпеки.

Враховуючи це, Європі слід зосередитись на створенні власного оборонного союзу, який міг би забезпечити більшу безпеку без залежності від США. Процес формування такого союзу, за різними оцінками, займе від 3 до 10 років, і включатиме створення нових систем управління та військової інфраструктури.

До слова, ймовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає, що необхідно шукати альтернативу НАТО. Оскільки, на його думку, адміністрація Трампа "не дбає про Європу і зближується з Росією".