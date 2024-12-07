Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на международное агентство Fitch Ratings. Аналитики считают, что несмотря на отдельные территориальные достижения России в конце 2023 года, Украина сможет предотвратить значительные дальнейшие потери.

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Западная поддержка сдерживает агрессию

Этого удастся достичь благодаря решимости украинского общества и поддержке западных партнеров.

В Fitch Ratings отмечают, что политические цели новой администрации США могут повлиять на попытки завершения войны, в частности через переговоры о прекращении огня. Однако достижение мирного соглашения затрудняют большие уступки, которые будут требоваться от обеих сторон.

Неопределенные параметры прекращения огня

Эксперты добавляют, что ключевые детали возможного прекращения огня, в частности гарантии безопасности для Украины и статус территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными. Это добавляет неуверенности в возможности быстрого окончания войны.

К слову, Сергей Лавров озвучил условия России для завершения войны, включая запрет вступления Украины в НАТО и военных баз в Украине. По его словам, отмена указа Зеленского о запрете переговоров с Путиным было бы сигналом для России о готовности к переговорам.

В то же время у Зеленского заявили, что для прекращения войны в Украине необходимо нейтрализовать угрозу со стороны России. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, многое зависит от западных партнеров. И не стоит обсуждать без Украины никаких "мирных планов".