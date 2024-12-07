Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міжнародне агентство Fitch Ratings. Аналітики вважають, що попри окремі територіальні здобутки Росії наприкінці 2023 року, Україна зможе запобігти значним подальшим втратам.

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Західна підтримка стримує агресію

Цього вдасться досягти завдяки рішучості українського суспільства та підтримці західних партнерів.

У Fitch Ratings зазначають, що політичні цілі нової адміністрації США можуть вплинути на спроби завершення війни, зокрема через переговори щодо припинення вогню. Однак досягнення мирної угоди ускладнюють великі поступки, які вимагатимуться від обох сторін.

Невизначені параметри припинення вогню

Експерти додають, що ключові деталі можливого припинення вогню, зокрема гарантії безпеки для України та статус територій, які залишаться під контролем Росії, залишаються невизначеними. Це додає невпевненості у можливості швидкого закінчення війни.

До слова, Сергєй Лавров озвучив умови Росії для завершення війни, включаючи заборону вступу України до НАТО та військових баз в Україні. За його словами, скасування указу Зеленського про заборону переговорів з Путіним було б сигналом для Росії про готовність до перемовин.

Водночас у Зеленського зазначили, що для завершення війни в Україні потрібно нейтралізувати загрозу від Росії. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, багато чого залежить від західних партнерів. І варто не обговорювати будь-які "мирні плани" без України.