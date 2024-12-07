Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус зауважив 24 Каналу, що Трамп ніколи не терпітиме того, що робить російський диктатор. Ба більше, він хоче, щоб той відповів за свої злочини.

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Чи може Трамп ліквідувати Путіна

Після всього, що зробив очільник Кремля на українській території, спроби вести з ним переговори виглядають абсурдними. У цьому сенсі частина демократів не проявила достатньої рішучості, щоб зупинити Путіна.

На Заході постійно говорять про страх перед розпадом Росії, бояться того, що може бути, якщо Путіна усунуть від влади. Тоді частина російських територій може перейти до головного опонента США – Китаю. Ще страшніше, якщо ядерна зброя опиниться в руках ісламістів.

Ви думаєте Трамп погоджується з усіма цими трактуваннями? Він вже називав Путіна агресором. Зараз Трамп мовчить, але його головна зброя – це непередбачуваність, а саме її найбільше боїться Путін,

– наголосив Борис Пінкус.

Він додав, що саме за часів правління Трампа світ побачить ліквідацію путінського режиму. Адже його обрали, сподіваючись на мир.

До слова, Дональд Трамп 7 грудня прибуде до Франції, де обговорить можливі сценарії подальших кроків у війні Можливо, до Парижа також прибудуть інші європейські лідери.