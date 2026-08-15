Россия отказывается от любого мира: в ISW объяснили, что добивается Кремль

Россия продолжает отвергать предложения о прекращении огня и мирных переговорах, настаивая на своих максималистских условиях. Кремль не демонстрирует готовности завершить войну, если договоренности не будут предусматривать фактическую капитуляцию Украины.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Почему стремится достичь Россия?

Одним из последних представителей российских властей, выступивших с заявлением, стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью российскому государственному телеканалу он заявил, что Москва не согласна на прекращение огня, которое просто зафиксирует нынешнюю линию фронта. По словам Лаврова, Россия будет продолжать войну против Украины до тех пор, пока не достигнет, как он выразился, "долгосрочного, надежного и устойчивого" урегулирования на своих условиях.

Аналогичную позицию ранее озвучивал заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев. 12 августа он заявил, что Россия может приостановить или завершить войну в Украине "исключительно" на своих условиях.

В ISW считают, что такими заявлениями Кремль фактически продолжает отвергать украинские предложения о прекращении огня и мирном урегулировании.

Аналитики предполагают, что Москва усиливает риторику об отказе от переговоров, чтобы консолидировать российское общество вокруг провоенной позиции в преддверии выборов в Государственную думу, которые должны состояться 18–20 сентября 2026 года.

В ISW отмечают, что регулярное отклонение Кремлем предложений о прекращении огня свидетельствует о нежелании России завершать войну на условиях, не соответствующих ее максималистским требованиям. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, по оценке аналитиков, неоднократно подтверждал готовность к мирным переговорам и значимым компромиссам ради прекращения войны.

Россия также не согласилась на предложения о частичной деэскалации. В частности, Москва отвергла идею моратория на удары по торговым и гражданским судам в Черном море. О возможности такого согласованного ограничения 8 августа говорил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

13 августа агентство Reuters сообщило, что Украина также передала Москве соответствующее предложение через неназванного посредника. Речь шла о прекращении атак на гражданские морские объекты, чтобы не допустить ухудшения ситуации с международными поставками продовольствия.

14 августа пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва якобы не получала официального запроса от Турции относительно такого моратория. В то же время она дала понять, что Россия не заинтересована в механизме, подобном Черноморской зерновой инициативе. Речь идет о соглашениях 2022–2023 годов, заключенных при посредничестве ООН и Турции. Они позволяли гражданским судам безопасно перевозить украинское зерно через Черное море. Россия в конечном итоге отказалась от продления соглашения в июле 2023 года.

В ISW считают, что отказ Москвы даже от ограниченного перемирия на море демонстрирует ее нежелание соглашаться на реальные меры по деэскалации. Аналитики также напомнили, что в июне – августе 2026 года Россия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре и судам в Черном море. По оценке ISW, целью таких атак является ухудшение экономической ситуации в Украине и ограничение ее возможностей по экспорту зерна.

В то же время украинские Силы обороны наносили удары по российским наземным и морским маршрутам снабжения, а также по танкерам, в частности связанным с российским "теневым флотом".

В ISW подчеркнули, что совокупность заявлений российских чиновников и отказ Москвы от ограниченного прекращения огня свидетельствуют о том, что Кремль пока не демонстрирует готовности к содержательным переговорам, которые могли бы привести к завершению войны.

Напомним, Украина подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса и призывает США более активно присоединиться к переговорам. Зеленский подчеркнул, что Киев не готов к территориальным уступкам, а ключевым условием считает надежные гарантии безопасности.