Прекрасная работа Воздушных сил: авиация уничтожила кафиров и склады, а ПВО – очередной "Орлан"

Прошедшие сутки, 6 июня, группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

Прикрывали наши штурмовики и бомбардировщики украинские истребители.

Важно Самые горячие точки на Донбассе и уничтоженные кафиры на Юге: основное за 104 день войны

В результате профессиональных действий пилотов удалось уничтожить:

боевые бронированные машины,

до 12 человек живой силы противника.

А также поразить логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами. Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 2 беспилотника "Орлан-10".

Заметим, что в результате слаженных действий наших бойцов оккупанты не досчитались одной ракеты. Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сейчас буквально в 7:30 наши ПВО сбили ракету. Наша армия – молодцы. Они воюют и дают отпор врагу, нанося существенные потери,

– отметил председатель Запорожской ОВА.

Достижение наших ВСУ

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили 10 атак врага, уничтожив:

1 танк,

3 артиллерийские системы,

2 боевые бронированные машины,

1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 7 июня потери врага составили 31 360 человек. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 110 кафиров.

Заметим, что воздушные силы ВСУ в течение суток 3 июня также были "на высоте". Они трижды атаковали скопление россиян в Херсонской области. Это произошло под Ивановкой, а также в районе Солдатского и Давыдова Брода. Тогда защитникам Юга удалось ликвидировать 19 российских кафиров.

Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопление противника под Ивановкой Херсонской области. Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода,

– сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Важно – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 7 июня: смотрите видео