Накануне прошел стратегический форум Bled в Словении. Во время него всех присутствующих изрядно развеселил премьер Албании Эди Рама, рассказав анекдот о Путине.

Причем это не просто какой-то бородатый анекдот о Путине. Это шутка, в которую органично вплели ситуацию, которая произошла в конце августа. Речь идет об авиакатастрофе, в которой разбился Евгений Пригожин.

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Намекал на причастность Путина

Всех присутствующих Эдди Рама спросил, знают ли они о намерениях России перейти на единое время. Если что, то разница внутри страны-агрессора между одним ее концом и другим составляет безумные 9 часов. После этого он решил рассказать анекдот, не оставивший никого равнодушным.

И вот подходит к Путину премьер-министр и говорит: господин президент, у нас проблема! Я отправил семью отдыхать, позвонил, чтобы пожелать спокойной ночи, а у них уже утро, они на пляже! Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить с годовщиной. Мне сказали, что она завтра. Хотел поздравить Си Цзиньпина с Новым годом. Они говорят, у них еще старый! А Путин говорит: "Да, у меня та же проблема. Я позвонил семьи Пригожина, посочувствовать их потере, а самолет еще не взлетел!"

– говорится в анекдоте.

Сам Эди Рама и присутствовавшие на форуме не могли сдерживать смех. Признаемся, мы тоже, потому что уж очень смешной анекдот. И, как говорится, в каждой шутке только доля шутки.

Премьер Албании рассказал анекдот о Путине: смотрите видео

Что известно о стратегическом форуме в городе Блед Это проект правительства Словении. Его организует Министерство иностранных дел Словении вместе с Центром европейской перспективы с 2006 года. Его цель – стимулирование открытых дебатов на уровне лидеров государств и ведущих политиков в отношении современных политических, вызовов безопасности, а также вопросов развития и поиска новых идей и решений в новых реалиях.

Обратим внимание, что в Кремле всячески пытались скрыть похороны Пригожина. В Институте по изучению войны считают, что это демонстрация обеспокоенности привлекательностью финансиста ЧВК "Вагнера" среди сторонников компании даже после его смерти. Это могло быть причиной того, почему федеральные каналы в основном проигнорировали похороны "повара Путина".