Причому це не просто якийсь там бородатий анекдот про Путіна. Це жарт, у який органічно вплели ситуацію, яка сталася наприкінці серпня. Мовиться про авіакатастрофу, в якій розбився Євгєній Пригожин.

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Натякнув на причетність Путіна

Усіх присутніх Еді Рама спитав, чи знають вони про наміри Росії перейти на єдиний час. Якщо що, то різниця всередині країни-агресорки між одним її кінцем та іншим складає шалених 9 годин. Після цього він вирішив розповісти анекдот, який не залишив нікого байдужим.

І ось підходить до Путіна прем'єр-міністр і каже: пане президенте, у нас проблема! Я відправив сім'ю відпочивати, подзвонив, щоб побажати добраніч, а у них уже ранок, вони на пляжі! Я подзвонив Олафу Шольцу, щоб привітати з річницею. Мені сказали, вона завтра. Хотів привітати Сі Цзіньпіна з Новим роком. Вони кажуть, у них ще старий! А Путін каже: "Так, у мене та ж проблема. Я подзвонив сім'ї Пригожина, поспівчувати їхній втраті, а літак ще не злетів!"

– йдеться в анекдоті.

Сам Еді Рама та присутні на форумі не могли стримувати сміху. Зізнаємося, ми теж, бо вже аж дуже смішний анекдот. І, як то кажуть, у кожному жарті лише доля жарту.

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Що відомо про стратегічний форум у місті Блед Це проєкт Уряду Словенії. Його організовує Міністерство закордонних справ Словенії разом із Центром європейської перспективи з 2006 року. Його мета – стимулювання відкритих дебатів на рівні лідерів держав і провідних політиків щодо сучасних політичних, безпекових викликів, а також питань розвитку та пошуку нових ідей і рішень у нових реаліях.

Звернімо увагу, що у Кремлі всіляко намагалися приховати похорон Пригожина. В Інституті з вивчення війни вважають, що це демонстрація стурбованості привабливістю фінансиста ПВК "Вагнера" серед прихильників компанії навіть після його смерті. Це могло бути причиною того, чому федеральні канали здебільшого проігнорували похорон "кухаря Путіна".