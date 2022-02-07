Премьер Австралии призвал граждан немедленно покинуть Украину

7 февраля 2022 , 16:31
Читати новину українською

Источник:

Daily Mail

Австралийцам рекомендовали как можно быстрее покинуть территорию Украины. Такое заявление прозвучало от властей страны на фоне угрозы нового российского вторжения.

О вероятных рисках граждан Австралии, находящихся в Украине, предостерег премьер-министр Скотт Моррисон.

Читайте также ЕС против Китая: почему США, Великобритания и Австралия встали на сторону Европы

Новость дополняется...

Автор: Ірина Буртик