О чем говорили делегация из Бельгии и Владимир Зеленский: основные темы

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 8 апреля прибыл в Украину с первым официальным визитом после вступления в должность. Он уже встретился с Владимиром Зеленским и обсудил вопросы сотрудничества, военной помощи и давления на Россию.

Президент Украины начал с китайских военных, которых взяли в плен в Донецкой области. Как рассказала ведущая 24 Канала Альбина Подгорняк, теперь наше государство будет обращаться к партнерам с требованием отреагировать, ведь Украина фактически воюет сразу против нескольких государств.

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Россия, безусловно, является агрессором

Кроме войска, говорилось о совместной безопасности, которая важна не только для Украины, но и для всей Европы. Владимир Зеленский поблагодарил делегацию из Бельгии и лично премьера за ценный дипломатический шаг, который подтверждает поддержку нашего государства.

Я благодарю за то, что вы сегодня с нами и за то, что начали визит с поездки в Бучу – места, которое для многих людей в мире является красноречивым символом войны России против Украины. Для нас чрезвычайно важно, чтобы все партнеры и каждый в мире знали, что именно Россия пытается сделать. И это не только о захвате территорий Украины, а об уничтожении нашего народа,

– подчеркнул президент.

Действительно Барт де Вевер начал визит из Бучи. Это было очень сложно для премьера Бельгии, потому что, когда он просматривал снимки с теми зверствами, которые совершала Россия на Киевщине, то на его глаза навернулись слезы. Он отметил, что очень трудно смотреть на эти фотографии и понимать, что это реально делала Россия.

"Этим утром я посетил Бучу, я видел фото людей, которые погибли. В них я вижу украинцев, которые приезжали к нам. Это ужасные военные преступления, которые Россия совершила. Россия нарушила все обещания, все соглашения. Она является агрессором, а Украина жертвой. Здесь не может быть никаких сомнений", – заявил Барт де Вевер.

Бельгия предоставит Украине новую помощь

Бельгийский премьер также рассказал о важных шагах, которые сделала его страна для поддержки Украины. В частности стало известно, что мы получим ежегодный пакет помощи на сумму в миллиард евро. Кроме этого, премьер-министр пообещал, что наша страна получит F-16 без всяких задержек.

Миллиард евро – это весомо и это реально поможет защите жизни. Сегодня в Украине вместе с премьер-министром есть представители 10 бельгийских оборонных компаний. Мы говорили о совместном производстве, об инвестициях в Украину. Это то, что будет работать на безопасность всей Европы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он рассказал, что есть 3 соглашения с бельгийскими производителями. Сейчас они подписывают соответствующие документы. Потенциал Украины в защите – это потенциал всей Европы в сдерживании любой враждебной активности против себя.

Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за усиление нашей военной авиации. Он отметил, что страна последовательно поддерживает нас с первых дней полномасштабного вторжения.

Продолжит ли Европа санкции против России

Еще один важный вопрос, который обсудили стороны, касался замороженных российских активов. Их наибольшее количество сосредоточено именно в странах ЕС. Интересно, что посланник Путина Кирилл Дмитриев перед поездкой в Вашингтон, также был в Европе.

Мы знаем, что россияне хотели найти возможность как-то вернуть замороженные активы. Мы работаем над тем, чтобы партнеры, особенно европейские, не снимали санкций. Я думаю, что нервничать не надо. Кроме венгерского голоса, сейчас все объединены. Есть понимание, что санкции снимать не надо,

– сказал Владимир Зеленский.

По этому поводу также высказался премьер-министр Бельгии. У него спросили, может ли венгерский премьер Виктор Орбан проголосовать против санкций и так разморозить российские активы. Он отметил, что Европа понимает все коварные мотивы россиян и остается объединенной.

Украинскую позиция в Европе поддерживают 26 из 27 стран, здесь нет никакой блокировки. Конечно, все эти 26 стран очень скептически настроены российских намерений. Поэтому есть большая поддержка того, чтобы санкции оставались,

– акцентировал Барт де Вевер.

Владимир Зеленский отметил, что на Россию можно давить путем усиления санкций, а еще – усилением Украины, предоставив нам дополнительную военную помощь. Говорится об увеличении систем Patriot.