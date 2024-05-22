Премьер Британии попросил короля о роспуске парламента и объявил досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая подтвердил объявление досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он озвучил во время экстренного обращения на Даунинг-стрит.

Накануне британские СМИ сообщали, что Риши Сунак, как ожидается, 22 мая объявит решение назначить досрочные парламентские выборы. На фоне этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон даже был вынужден прервать визит в Албанию, информирует 24 Канал.

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Сунак объявил проведение досрочных парламентских выборов

По словам британского главы правительства, он встретился с королем Британии и попросил его о роспуске парламента. Заметим, что это формальная процедура, которая необходима для оглашения досрочных выборов.

Король удовлетворил эту просьбу,

– заявил премьер-министр Великобритании.

Во время этого обращения Риши Сунак также рассказал о достижениях его правительства, в частности, обратив внимание на улучшение экономической ситуации и мероприятиях, предпринятых для ограничения нелегальной миграции.

Критически важный момент для Британии

В то же время действующий глава британского правительства обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера. Главная проблема состоит в "отсутствии плана" управления страной.

Сейчас для Британии пришел момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, рискуем ли вернуться в исходную точку без плана и уверенности,

– подчеркнул Сунак.

Однако СМИ предполагают, что находящаяся у власти Консервативная партия Британии хочет воспользоваться нынешним положительным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.

Ранее в Консервативной партии Британии назревал бунт