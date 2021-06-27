Других вариантов нет, – премьер Чехии уверен, что Россия причастна к взрывам во Врбетице

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш высказался относительно взрывов во Врбетице. Он убежден, что к ним причастны российские спецслужбы.

Других версий, по его словам, чешские власти не рассматривают. Мол, те, кто рассматривает другие причины трагедии, поступают плохо.

Ранее Сенат Чехии хочет отстранить президента Земана, правительство – против

"Мы уверены, что это было акцией именно российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это не есть хорошо", – подчеркнул чешский чиновник. Бабиш отметил, что 28 июня пообщается о разногласиях во взглядах относительно версий с главой государства Милошем Земаном. Ранее чешский президент заявил, что, по его мнению, нужно рассматривать разные версии событий во Врбетице

Взрывы в чешском Врбетице: что известно

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице 2014 года, которые привели к значительным разрушениям и гибели 2 местных жителей.

К организации взрывов могут быть причастны российские агенты "Петров" и "Боширов", которые участвовали в отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме этого, Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства.

После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российских дипломатических представительств. Российских послов также выслала Словакия, Румыния, Польша и страны Балтии.