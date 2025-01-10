Премьер-министр Дании хочет поговорить с Трампом относительно его заявлений о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом его заявления по Гренландии. Она отметила, что не ожидает, что диалог состоится до 20 января.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Премьер-министр отметила, что нет оснований считать, что Трамп планирует вторжение в Гренландию.

Смотрите также "Мы не продаемся": как Гренландия, Дания, Канада и Панама реагируют на скандальные заявления Трампа

Что известно о встрече премьер-министра Дании и Трампа

Фредериксен 9 января сообщила журналистам, что ожидает встречи с Трампом.

Мы предложили разговор с Трампом, и я ожидаю, что она состоится,

– заявила она.

Фредериксен отметила, что не ожидает разговора с Трампом до его инаугурации 20 января. Она добавила, что избранный президент пока не ответил на ее запрос.

Премьер также подчеркнула, что нет причин полагать, что Трамп намерен осуществить вторжение в Гренландию. Она также подчеркнула тесное сотрудничество между США и Данией.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также преуменьшил угрозы со стороны Трампа.

"Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально", – подчеркнул он.

Что мог означать визит Трампа-младшего в Гренландию

7 января он якобы побывал на острове и поделился в социальных сетях фото с жителями в одежде с символикой Make America Great Again (MAGA), которые, по его словам, утверждали, что "Гренландия любит Америку и Трампа".

9 января Трамп опубликовал соответствующее видео в соцсетях и поблагодарил "невероятный народ Гренландии" за теплый прием его сына.

Мы увидимся с вами снова – СКОРО,

– добавил Трамп.

Кроме того, во время визита на остров Трамп-младший заявил, что датчане якобы "проявляют расизм по отношению к коренным гренландцам".

В ответ Фредериксен опровергла эти утверждения, отметив, что "нельзя утверждать, что все датчане являются расистами", но в то же время признала, что расизм в отношении гренландцев все же существует.