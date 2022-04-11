Премьер Индии предложил России провести встречу Путина с Зеленским

Моди сказал это во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом.

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Переговоры проводили, ведь США ищут помощи от Индии для экономического давления на Россию. В частности, говорили о дешевой российской нефти. Штаты четко дали понять, что не хотят наблюдать рост ее импорта в Индии.

Кроме того, политики встревожены из-за разрушения городов Украины, в частности Бучи, где оккупанты убили много мирных жителей.

Мы сразу осудили это (зверства в Буче – 24 канал) и попросили провести независимое расследование,

– сказал Моди.

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