Премьер Индии предложил России провести встречу Путина с Зеленским

11 апреля 2022 , 21:24
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Источник:

Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что предлагал России провести прямые переговоры Путина с президентом Владимиром Зеленским.

Моди сказал это во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом.

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О чем еще Байден говорил с Моди

Переговоры проводили, ведь США ищут помощи от Индии для экономического давления на Россию. В частности, говорили о дешевой российской нефти. Штаты четко дали понять, что не хотят наблюдать рост ее импорта в Индии.

Кроме того, политики встревожены из-за разрушения городов Украины, в частности Бучи, где оккупанты убили много мирных жителей.

Мы сразу осудили это (зверства в Буче – 24 канал) и попросили провести независимое расследование,
 – сказал Моди.

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Автор: Ольга Музика