Премьер Индии прибыл в Украину: это первый визит за историю дипломатических отношений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди утром 23 августа прибыл в Киев с официальным визитом. На улицах столицы уже заметили его кортеж.

Это первый в истории двусторонних отношений Украины и Индии визит главы индийского правительства. Моди уже в этот день Моди должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Какова цель визита премьера Моди

Официальная цель визита премьера Индии – укрепление экономических связей. Также будет обсуждаться формула мира.

Кроме этого, по данным "РБК-Украина", украинская государственная компания "Заря" – "Машпроект" ведет переговоры с индийскими компаниями относительно совместного производства газовых турбин для использования на военных кораблях. Украина также обсуждает с Индией производство самолетов и авиадвигателей.

Визит Моди в Украину продлится всего несколько часов. Причиной его короткого пребывания стала ситуация безопасности.

В Киеве заметили кортеж премьера Моди: смотрите видео

Ранее в ООН выразили надежду, что визит премьер-министра Индии в Украину будет способствовать прекращению войны.

Моде в Киеве встретила индийская диаспора: смотрите видео

Моди прибыл в Украину сразу после посещения Польши. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что этот первый визит за 40 лет расширит и углубит отношения этих двух стран.

Также прошло всего 6 недель после того, как Моди ездил в Москву обсуждать войну России против Украины.

В то же время, Индия еще не осудила российскую агрессию против Украины, но ее премьер-министр выражал надежду на мир.

Индия как друг и партнер надеется на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион.Я с нетерпением жду возможности развить предварительные разговоры с президентом Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного урегулирования продолжающегося в Украине конфликта. Я уверен, что визит станет естественным продолжением широких контактов с двумя странами и поможет создать основу для более крепких и активных отношений в последующие годы.

– говорил Моде.