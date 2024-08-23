Зеленский встретился с премьером Индии в Киеве: первые заявления политиков

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений Украины и Индии визит главы индийского правительства

Владимир Зеленский уже встретил политика в Мариинском дворце. Главное из заявлений лидеров Украины и Индии, передает 24 Канал.

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Заявления Зеленского и Моди

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