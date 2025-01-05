Джорджа Мелони встретилась с Дональдом Трампом: что обсуждали политики

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа. Неформальная встреча политиков состоялась 4 января в гольф-клубе во Флориде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что поездка в Мар-а-Лаго состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони собирается встретить Джо Байдена в Риме с официальным визитом.

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Что обсуждали Трамп и Мелони

Согласно сообщениям пула, Дональд Трамп сказал, что ужинал с Джорджей Мелони, которую он назвал "фантастической женщиной".

Встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативная итальянская премьер-министр станет главным союзником Трампа в Европе,

– говорится в материале NYT.

Стоит отметить, что ранее Мелони и Трамп выражали взаимную благодарность, и ее поездка является одним из первых визитов иностранного лидера в имение новоизбранного президента во Флориде после его победы на выборах.

Повестку дня встречи политиков пока не объявляли. Однако, по данным издания, речь могла идти о посредничестве в напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией.

Еще одной возможной темой для обсуждений могло стать задержание в Иране известного итальянского репортера Сесилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу США иранца, которого подозревают в поставках компонентов для беспилотников Иранской революционной гвардии.