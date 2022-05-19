Премьер Италии заявил, что нужно немедленно прекратить огонь и усадить Россию за стол переговоров

Итальянский премьер-министр Марио Драги призвал прекратить огонь в Украине и усадить Россию за стол переговоров. Он заявил о важности санкционного давления, которое заставит Кремль вести переговоры по прекращению войны в Украине.

Драги заявил, что мир должен быть на условиях Украины

Соответствующее заявление премьер-министр Италии сделал, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины. Драги призвал к скорейшему прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные мирные переговоры по прекращению войны.

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Глава итальянского правительства отметил важность экономических санкций против России. По его словам, это давление должно посадить Москву за стол переговоров.

Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее,

– сказал Драги в Сенате.

Премьер-министр заверил, что Италия сделает все, чтобы содействовать мирному урегулированию войны. В то же время он сказал, что любое соглашение должно иметь полную поддержку Украины.

"Италия и дальше будет поддерживать украинское правительство в его усилиях отразить вторжение России. Мы будем делать это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", – сказал он.

Драги уклонился от вопроса поставки оружия в Украину

Во время выступления Драги не упомянул о том, продолжит ли Италия поставлять оружие Украине. Эта тема создает напряженность в его руководящем большинстве. Против поставок оружия Киеву выступают "Движение 5 звезд" и правая "Лига", которые являются ключевыми сторонами многопартийной коалиции.

Вместе с тем Драги отметил, что не исключает дальнейшие поставки оружия. Известно, что Италия приняла три указа, разрешающие поставки оружия, однако правительство не раскрыло информацию, о каком типе идет речь.

Переговоры между Украиной и Россией приостановлены

Мирные переговоры между Украиной и Россией по прекращению войны приостановлены. Соответствующую информацию сообщили в Офисе Президента, заявив, что после встречи в Стамбуле никаких продвижений в переговорах не произошло.

Как сообщили в ОП, Россия продолжает шантажировать и ставить ультиматумы. Из-за отсутствия конструктива Украина приостановила процесс на этом этапе, однако не вышла из переговоров, как об этом заявляют пропагандисты в Кремле.

Переговорный процесс завис после того, как ВСУ выбили россиян с Севера и начали фиксировать факты зверств оккупантов над гражданским населением. В частности, президент Владимир Зеленский говорил, что украинцы не хотят договариваться с россиянами, а просто хотят их убить.

Также глава государства заявил, что Россия должна вывести свои войска на позиции 24 февраля, чтобы разблокировать переговорный процесс.

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