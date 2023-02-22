Премьер Израиля Нетаньяху может в ближайшее время приехать в Украину, – СМИ

Глава правительства Израиля уже в ближайшее время может приехать в Украину. Соответствующее приглашение Биньямин Нетаньяху уже якобы получил.

Вероятность визита обсуждают в окружении премьера. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщают СМИ.

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Чиновники подтвердили, что этот вопрос рассматривается. Впрочем, офис премьера пока отказался от комментариев.

Украинские источники сообщили, что соответствующее приглашение Нетаньяху уже получил. Однако дата визита еще не определена.

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