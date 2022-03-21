Премьер Израиля пытается найти переговорный путь с Россией, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что премьер Израиля пытается найти переговорный путь с Россией. Президент предположил, что разговор может состояться в Иерусалиме.

Соответствующую информацию Верховный Главнокомандующий ВСУ сообщил ночью 21 марта. Владимир Зеленский рассказал, что выступил в Кнессете – законодательном органе власти Израиля.

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Владимир Зеленский отметил, что в парламенте Израиля говорил от имени всех украинцев, говорил с израильским народом, который, уверен, понимает нас – как свободные люди – свободных людей.

Премьер-министр Израиля Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме,

– сказал президент.

Добавил, что это правильное место для того, чтобы найти мир, если это возможно.

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