Премьер Эстонии предлагает значительно ужесточить санкции против Лукашенко

Премьер Эстонии Кая Каллас выступила за ужесточение санкций в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Она считает его виновным в миграционном кризисе на границе.

Политик прогнозирует, что давление Лукашенко на внешнюю границу ЕС – НАТО будет продолжаться, так как белорусский режим не достиг своих целей.

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Нужны жесткие санкции, – премьер

По словам Каллас, новые и жесткие санкции станут ключом к отражению гибридной атаки. Каллас также поблагодарила Польшу за эффективную защиту внешних границ и подтвердила, что Эстония поможет своему соседу справиться с ситуацией.

Политик добавила, что, кроме введения санкций, необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки.

Чтобы люди, которые попали туда обманным путем, могли получить помощь от гуманитарных организаций и имели возможность вернуться домой,

– отметила Каллас.