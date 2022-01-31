Премьер Канады заболел COVID-19

31 января 2022 , 18:28
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Джастин Трюдо в твиттере

Джастин Трюдо заявил, что 31 января инфицировался коронавирусом. Он пошел на самоизоляцию.

Согласно общегосударственным правилам, политик в течение следующей недели будет работать дома. Об этом премьер-министр Канады сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Сегодня (31 января – 24 канал) у меня был положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо,
– отметил Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства призвал вакцинироваться и делать бустерные дозы прививки против инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Канаде

  • заболели – 3 036 011 человек;
  • выздоровели – 2 771 576 граждан;
  • умерли – 33 722 пациента.
Автор: Олег Васьків