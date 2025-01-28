Премьер-министр Сербии Вучевич подает в отставку на фоне масштабных антиправительственных протестов

На фоне протестов в Сербии премьер-министр страны Милош Вучевич во вторник, 28 января, подал в отставку. Он добавил, что будет оставаться на посту, пока не выберут его преемника.

Также до прихода нового премьера правительство будет в отставке и будет работать в техническом мандате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tanjug.

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Вучевич уходит в отставку на фоне протестов из-за трагедии в городе Новый Сад

Протесты в Сербии продолжаются из-за падения крыши на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года, где погибли 15 человек. Только в июле в помещении завершили ремонт.

Во время митинга 27 января было совершено нападение на студентов. Вучевич сказал, что уверен, что виновные будут наказаны.

Он добавил, что трагедия на железнодорожном вокзале бросила огромную тень на достижения правительства и Сербия с того момента застряла в этом инциденте.

К сожалению, мы снова увидели политическое злоупотребление этой трагедией и попытки кого-то заработать на аварии, для кого-то политически заработать на потере человеческих жизней,

– сказал Вучевич.

После нападения на студентов Вучевич заявил об отставке и добавил, что вместе с правительством все время, пока не назначат нового премьера, будет "выполнять свою работу профессионально и ответственно".

В отставку также уйдет мэр Нового Сада Милан Джурич.