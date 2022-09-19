Как известно, провести в последний путь Ее Величество приехали также представители Украины, а именно премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.

Обратите внимание Елизавета II скончалась: все, что известно сейчас

Украинский народ был бы рад приветствовать Короля Чарльза ІІІ

В Букингемском дворце премьер-министр и первая леди имели возможность лично выразить соболезнования сыну королевы, королю Чарльзу ІІІ, от имени президента, правительства и народа Украины. Также Шмигаль подчеркнул, что поблагодарил за неизменную и мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его Величества.

Украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране,

– сообщил королю премьер-министр.

Отметим, что Елену Зеленскую король Чарльз III пригласил на похороны среди других 500 VIP-гостей. Как отметило издание The Sun, присутствие первой леди Украины в этом списке является еще одним свидетельством глобальной поддержки нашего государства в условиях изоляции россии. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения.

Лидера страны-агрессора владимира путина не пригласили. Он вместе с другими российскими чиновниками и президентом оказался в списке нежелательных гостей.



Денис Шмигаль встретился с королем Чарльзом ІІІ / Телеграм Дениса Шмыгаля

Соболезнования британцам из-за смерти Елизаветы II от Офиса Президента

8 сентября, в день, когда стало известно о смерти королевы, Зеленский опубликовал щемящее сообщение в соцсети. В тот же день во время традиционного вечернего обращения выразил соболезнования всей Великобритании и странам Содружества наций.

В тот же день на смерть Елизаветы II отреагировала и супруга президента. Елена Зеленская отметила, что королева была удивительным человеком, матерью нации, которая стала легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире.

18 сентября Денис Шмигаль сделал запись в книге скорби и подчеркнул, что Елизавета II возглавляла страну, которая одной из первых протянула Украине руку помощи после начала полномасштабного вторжения россии. Премьер-министр выразил соболезнования от имени президента Владимира Зеленского и всего нашего народа.

Интересно – что известно о королеве Елизавете II: смотрите видео