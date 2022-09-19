Как известно, провести в последний путь Ее Величество приехали также представители Украины, а именно премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.
Обратите внимание Елизавета II скончалась: все, что известно сейчас
Украинский народ был бы рад приветствовать Короля Чарльза ІІІ
В Букингемском дворце премьер-министр и первая леди имели возможность лично выразить соболезнования сыну королевы, королю Чарльзу ІІІ, от имени президента, правительства и народа Украины. Также Шмигаль подчеркнул, что поблагодарил за неизменную и мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его Величества.
Украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране,
– сообщил королю премьер-министр.
Отметим, что Елену Зеленскую король Чарльз III пригласил на похороны среди других 500 VIP-гостей. Как отметило издание The Sun, присутствие первой леди Украины в этом списке является еще одним свидетельством глобальной поддержки нашего государства в условиях изоляции россии. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения.
Лидера страны-агрессора владимира путина не пригласили. Он вместе с другими российскими чиновниками и президентом оказался в списке нежелательных гостей.
Денис Шмигаль встретился с королем Чарльзом ІІІ / Телеграм Дениса Шмыгаля
Соболезнования британцам из-за смерти Елизаветы II от Офиса Президента
- 8 сентября, в день, когда стало известно о смерти королевы, Зеленский опубликовал щемящее сообщение в соцсети. В тот же день во время традиционного вечернего обращения выразил соболезнования всей Великобритании и странам Содружества наций.
- В тот же день на смерть Елизаветы II отреагировала и супруга президента. Елена Зеленская отметила, что королева была удивительным человеком, матерью нации, которая стала легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире.
- 18 сентября Денис Шмигаль сделал запись в книге скорби и подчеркнул, что Елизавета II возглавляла страну, которая одной из первых протянула Украине руку помощи после начала полномасштабного вторжения россии. Премьер-министр выразил соболезнования от имени президента Владимира Зеленского и всего нашего народа.
Интересно – что известно о королеве Елизавете II: смотрите видео