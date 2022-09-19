Як відомо, провести в останню путь Її Величність приїхали також представники України, а саме прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Зверніть увагу Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Український народ був би радий вітати Короля Чарльза ІІІ

В Букінгемському палаці прем'єр-міністр та перша леді мали змогу особисто висловити співчуття сину королеви, королю Чарльзу ІІІ, від імені президента, уряду та народу України. Також Шмигаль підкреслив, що подякував за незмінну та потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності.

Український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні,

– повідомив королю прем'єр-міністр.

Зазначимо, що Олену Зеленську король Чарльз III запросив на похорон серед інших 500 VIP-гостей. Як зазначило видання The Sun, присутність першої леді України у цьому списку є ще одним свідченням глобальної підтримки нашої держави в умовах ізоляції росії. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги.

Натомість лідера країни-агресорки володимира путіна не запросили. Він разом з іншими російськими чиновниками та президентом білорусі опинився в списку небажаних гостей.



Денис Шмигаль зустрівся з королем Чарльзом ІІІ / Телеграм Дениса Шмигаля

Співчуття британцям через смерть Єлизавети ІІ від Офісу Президента

8 вересня, у день, коли відомо про смерть королеви, Зеленський опублікував щемливий допис у соцмережі. У той же день під час традиційного вечірнього звернення висловив співчуття усій Великій Британії та країнам Співдружності націй.

У той же день на смерть Єлизавети ІІ відреагувала і дружина президента. Олена Зеленська зазначила, що королева була надзвичайною людиною, матір'ю нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі.

18 вересня Денис Шмигаль зробив запис у книзі скорботи та підкреслив, що Єлизавета ІІ очолювала країну, яка однією з перших простягнула Україні руку допомоги після початку повномасштабного вторгнення росії. Прем'єр-міністр висловив співчуття від імені президента Володимира Зеленського та всього нашого народу.

Цікаво – що відомо про королеву Єлизавету II: дивіться відео