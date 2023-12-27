Пора для решения: премьер немецкой Саксонии призывает Украину уступить ради перемирия
Источник:Spiegel
На днях в мире снова начали активно обсуждать тему мирных переговоров между Украиной и Россией. За подобную инициативу высказался и политик Германии.
Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Украине следует смириться со временной потерей территорий для перемирия. По его словам, правительство Германии должно прибегать к дипломатическим инициативам.
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Настало время для финального решения
Он выразил мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие". Он убежден, что союзники должны повлиять на Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня. По его словам, Украине нужно смириться с временной потерей контроля.
Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским… Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения,
– подчеркнул он.
Политик также выступил "за" "разворот" в политике Германии по отношению к России. Он считает, что идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала нам – это видение с XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов.
Нужны ли России переговоры на самом деле
- Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин озвучивал желание проводить "переговоры" с Украиной. Сейчас он говорит, что России это не нужно. На самом деле переговоры выгодны Кремлю. Оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому России действительно нужны переговоры с Украиной. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.
- Он считает, что Кремль делает заявления, что якобы им не нужны переговоры, потому что знают позицию Украины. Наше государство не будет вести переговоров с Путиным, потому что диктатор не хочет мира.
- Марк Фейгин отметил, что риторика Владимира Путина по переговорам постоянно меняется. В Кремле регулярно делают разные заявления на тему переговоров с Украиной, но очевидно, что они им действительно нужны.