Пора для решения: премьер немецкой Саксонии призывает Украину уступить ради перемирия

На днях в мире снова начали активно обсуждать тему мирных переговоров между Украиной и Россией. За подобную инициативу высказался и политик Германии.

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Украине следует смириться со временной потерей территорий для перемирия. По его словам, правительство Германии должно прибегать к дипломатическим инициативам.

Смотрите также В Spiegel заявили о секретном ужине и подталкивании Киева к переговорам с Россией: что говорит посол

Настало время для финального решения

Он выразил мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие". Он убежден, что союзники должны повлиять на Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня. По его словам, Украине нужно смириться с временной потерей контроля.

Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским… Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения,

– подчеркнул он.

Политик также выступил "за" "разворот" в политике Германии по отношению к России. Он считает, что идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала нам – это видение с XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов.

Нужны ли России переговоры на самом деле