Премьер Судана подал в отставку через два месяца после сделки с хунтой, совершившей переворот
Источник:BBC
Премьер-министр Судана Абдалла Гамдок объявил об отставке. И это лишь менее чем через 2 месяца после восстановления в должности.
Отставка Гамдока чревата новым кризисом в стране. Ведь только благодаря его соглашению с военными в Судане удавалось сохранять относительное спокойствие.
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В Судане происходили массовые протесты. Люди выступили против переворота, который совершили военные в октябре 2021 года. Митинги в последние дни, к сожалению, привели к потере жизни двух человек – их убили силовики.
Реагируя на это, премьер-министр Судана Абдалла Гамдок объявил, что уходит в отставку.
Здесь важно понимать, что последствия такого шага могут быть тяжелыми для страны: только благодаря соглашению Гамдока с хунтой (которая его от должности отстранила) и возвращению к управлению правительством в Судане сохранялся шаткий мир.
Но теперь Гамдок заявил, что Судан находится в "опасной поворотной точке", и что он вовсю пытался не дать стране "дойти до катастрофы", но "этого не произошло".
Я решил объявить о своей отставке и дать шанс другому человеку помочь Судану стать гражданской демократической страной,
– сказал Абдалла Гамдок.
Кратко об октябрьском перевороте в Судане
- В октябре 2021 года хунта захватила власть в Судане. Военные отстранили Гамдока от власти и посадили под домашний арест.
- Однако через месяц его восстановили в должности, подписав соглашение о разделе власти с главой хунты генералом Абделем Фаттахом Бурханом.
- Гамдок должен был возглавлять правительство до выборов 2023 года. Но страну охватили митинги против военных, в которых погибли десятки человек.
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