Премьер Великобритании Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО

Великобритания созывает экстренный саммит Организации Североатлантического договора. Это стало известно на фоне усиления агрессии России против Украины.

Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Важно Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета

"Я также поговорю с другими лидерами стран G7. Также я призываю к экстренному саммиту лидеров всех стран НАТО как можно быстрее", – подчеркнул он.

Ранее Джонсон пообещал, что Великобритания и ее союзники "решительно" отреагируют на полномасштабное нападение России на Украину.

Кроме этого, стало известно, что Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации:

Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к народу относительно российского вторжения в Украину. Я также буду говорить с коллегами-лидерами G7, и я призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее.