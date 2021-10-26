Премьер Великобритании поговорил с Путиным о войне в Украине
Источник:правительство Великобритании
Борис Джонсон и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения между странами. В то же время премьер-министр Великобритании подчеркнул важность суверенитета Украины.
Общение глав государств состоялось накануне 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменениях климата в Глазго.
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Борис Джонсон заявил, что в двусторонних отношениях с Россией сохраняются серьезные проблемы, включая с отравлением в Солсбери в 2018 году.
Премьер-министр был ясен в определении того, что текущие отношения Великобритании с Россией не являются теми, к которым мы стремимся. Он также подчеркнул важность украинского суверенитета,
– говорится в сообщении британского правительства.
Борис Джонсон также сказал, что Британия и Россия несут ответственность за работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и защита международных соглашений, в частности иранского ядерного договора.
Кроме этого, главы государств обсудили текущую ситуацию в Афганистане.Обратите внимание! Украина и Великобритания ведут переговоры о продаже оружия. Речь идет о продаже морских ракет класса "земля – земля", разработанных MBDA UK.
Что известно о ракетах
- Brimstone разработаны британской компанией MBDA UK. Оружие может поражать "рой" целей одновременно и отличается высокой точностью.
- Система управления выполнена в соответствии с концепцией "выстрелил и забыл". Для этого она оснащена инерционной навигационной системой для выхода в район цели, а также имеет лазерную головку самонаведения.