Премьеру Бельгии отправили письма с токсичным порошком: есть пострадавшие

Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо получил письма с отравляющим веществом от неизвестного лица. Известно, что одну из его подчиненных госпитализировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Жуткий удар по Запорожью: погибли 13 человек, количество раненых превысило 100

Бельгийскому премьеру отправили письма с токсичным порошком

В издании пишут, что инцидент произошел еще 22 ноября 2024 года.

Однако бельгийская прокуратура сообщила о нем, когда стали известны результаты анализа подозрительного порошка. Так, выяснилось, что письмо содержало токсичное вещество – стрихнин.

Указывается, что это вещество может быть смертельно опасным при попадании внутрь и может вызвать раздражение кожи при контакте.

В Politico сообщали, что сотрудницу офиса премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо госпитализировали в конце ноября прошлого года после контакта с токсичным порошком на рабочем месте.

"Работница открывала письмо и впоследствии почувствовала себя плохо. Тогда ее доставили в больницу, больше никто не пострадал", – пишут в издании со ссылкой на слова представителя Александра Де Кроо Баренд Лейтс.

Он указал, что этот инцидент шокировал премьера и сотрудников офиса. По его словам, работница, пострадавшая, сейчас чувствует себя хорошо. Были приняты все необходимые меры, чтобы не допустить дополнительного вреда.

Также отмечается, что подобные письма также нашли в офисе министра внутренних дел 20 ноября и 9 декабря, но никто не пострадал. Пока не понятно, есть ли связь между этими инцидентами.