Мы должны ударить посильнее: премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию активов РФ
Источник:Yle
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины. Эти идеи он обсудил со своей финской коллегой Санной Марин во время визита в Финляндию.
В то же время глава правительства Финляндии поддержала эту идею. Сам Моравецкий заявил, что из-за войны в Украине необходимо принять более жесткие меры против России.
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Польша и Финляндия намерены продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС. По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.
Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает,
– подчеркнул Моравецкий.
Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. Марин выразила надежду, что Европейская комиссия найдет правовые решения по имплементации этих мер.
Кроме того, премьеры обсудили:
- будущее членство Финляндии в НАТО,
- актуальные вопросы и двусторонние отношения.
Что известно о конфискации российских активов
По последним данным, на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро. В ЕС обсуждают создание механизма конфискации этих активов в пользу Украины, но так, чтобы не нарушать право собственности.
Отметим, что украинское правительство еще 5 августа утвердило решение о передаче в пользу государства ряда российских активов. Речь идет об имуществе и активам, которые принадлежат:
- российскому государству,
- подсанкционным гражданам и компаниям из России,
- русским банкам.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, всего предлагается конфискация 903 российских объектов. Деньги, которые удастся изъять, пойдут на оборону и восстановление Украины.
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