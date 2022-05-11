Премия Дарвина едет в Брянск
11 мая 2022 , 18:05Читати новину українською
Источник:фейсбук Антона Павлушко
Под 9 мая у россиян обильно раздавали ордена и медали.
Заместитель командира брянского ОМОНа (русская аббревиатура, на украинском – отряд милиции особого назначения – ред.) полковник Андрей Фроленков получил Звезду Героя России за то, что "проявил отвагу и решимость, когда без единого выстрела взял со своими подчиненными под контроль Чернобыльскую атомную станцию и уберег своих бойцов и офицеров".
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Его имя – Фроленков
У зла и дебилизма есть фамилия – это Фроленков. Даже эта дебильно русифицированная фамилия…
Военный преступник Фроленков / РосСМИ
Он даже не понимает, что если бы что-то случилось, то от Чернобыля до его Брянска очень малое расстояние. Их накроет первыми после нас.
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