Об этом он заявил во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев. По его словам, в России и Украине народ якобы "обездолен до крайности".

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Лукашенко хочет вернуть Украину "в лоно подлинной веры"

Поэтому Лукашенко самоуверенно настроен сделать все, чтобы вернуть наше государство "в лоно нашей подлинной веры".

Там (в Украине – 24 канал) произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно,
– высказался Лукашенко.

Он сказал, что речь об автокефалии, расколе церкви, которые якобы хотели "поднести" Беларуси в 2020 году. "Вы все это знаете. Мы этого избежали. Я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – неискренне сказал Лукашенко.

Последние абсурдные заявления Лукашенко об Украине

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