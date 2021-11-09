Преследовавшей крымских татар судье "светит" 15 лет тюрьмы
Источник:Прокуратура Крыма и Севастополя
Судью будут судить за преследование активистов в оккупированном Крыму. Судебное разбирательство пройдет заочно.
Прокурор уже направил в суд обвинительный акт в отношении госизмены. Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет тюрьмы.
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Что известно о преследовании крымских татар
Российские оккупанты преследуют активистов на полуострове еще с 2014 года. Они открывают против них дела и выносят незаконные приговоры. К примеру, в первые дни сентября 2021 года задержали 5 крымских татар, среди которых Нариман Джелял, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов. Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняли в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Также в начале сентября 2021 года российские силовики совершили ряд массовых задержаний возле здания ФСБ в Симферополе. Тогда составили 58 админпротоколов на активистов.
В октябре российский суд вынес очередное несправедливое решение по четырем крымским татарам из "третьей Бахчисарайской группы":
- Сейтумера Сейтумерова приговорили к 17 годам,
- Османа Сейтумерова – 14 лет, Амета Сулейманова – 12 лет,
- Рустема Сеитмеметова – 13 лет.