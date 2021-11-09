Прокурор вже направив до суду обвинувальний акт щодо держзради. Санкція статті передбачає від 12 до 15 років в'язниці.

До теми У Венедіктової відкрили кримінальні провадження через масові затримання в окупованому Криму

Що відомо про переслідування кримських татар

Російські окупанти переслідують активістів на півострові ще з 2014 року. Вони відкривають проти них справи та виносять незаконні вироки. Наприклад, у перші дні вересня 2021 року затримали 5 кримських татар, серед яких Наріман Джелял, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов, Ельдар Одаманов і Шевкет Усеінов. Джеляла і братів Ахтемових звинувачували в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Також на початку вересня 2021 року російські силовики здійснили низку масових затримань біля будівлі ФСБ у Сімферополі. Тоді склали 58 адмінпротоколів на активістів.

У жовтні російський суд виніс чергове несправедливе рішення щодо чотирьох кримських татар із "третьої Бахчисарайської групи":