Скандальную экс-пресс-офицера ГПСУ уволили с военной службы

Иванна Плантовская, которая была пресс-офицером Южного регионального управления ГПСУ, попала в скандал из-за фото с отдыха. Ее уволили с военной службы в конце января.

Информацию для 24 Канала подтвердил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Да, я могу подтвердить, что Плантовскую уволили с военной службы. До этого ее из Одессы перевели в Житомирский пограничный отряд для прохождения дальнейшей службы в должности, которая не связана с коммуникациями. В настоящее время она уволена, согласно законодательству Украины о воинском долге и военной службе. Увольнение произошло в конце января", – сообщил Демченко.

Он подчеркнул, что Плантовская никогда не была спикером. Она исполняла обязанности офицера пресс-службы, но не руководила ею.

Что известно о скандале с Иванной Плантовской

Сеть возмутили фото, которые уже бывшая пресс-офицер публиковала в соцсетях. Там она хвасталась отдыхом на Новый год и Рождество в Париже и Буковеле. Отметим, что военная не освещала на своих страницах работу Госпогранслужбы.

Плантовская жаловалась, что получает хейт в интернете и обещала "рассказать правду". Впоследствии она перестала комментировать ситуацию.

У кого-то удалось разжечь войну внутри страны, – писала Плантовская.

В Госпогранслужбе сразу отреагировали на скандал. Отметили, что такое поведение военной недопустимо.

"Я не в праве комментировать личную жизнь военнослужащей. Госпогранслужба приняла решение по военнослужащей в рамках действующего законодательства. Такое поведение недопустимо, когда в рядах ведомства есть военные, которые действительно защищают страну от врага. Такое поведение неприемлемо во время войны", – комментировал в январе Демченко.

! В декабре 2022 года в скандал также попал начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Мул. Он являлся руководителем Плантовской. По информации НАБУ, Мул не задекларировал дом стоимостью 1,5 миллиона гривен.