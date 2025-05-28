Вопрос Taurus и участие Украины в саммите НАТО: главное с пресс-конференции Мерца и Зеленского
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместную пресс-конференцию в среду, 28 мая. Разговор с журналистами состоялся в рамках его визита в Берлин.
Оба лидера произнесли ряд заявлений. Главные тезисы Фридриха Мерца и Владимира Зеленского – рассказывает 24 Канал.
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Какие заявления прозвучали на пресс-конференции
"Сейчас какой упрек? Чтобы это не был "навязанный западными странами" Ватикан или Женева, а может опять Стамбул, а может не Стамбул. Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую Турцию. Вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине, в их отсрочке", – заявил украинский президент. Президент также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому. Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги, Президент Украины заявил, что несмотря на все обещания, российская сторона до сих пор не предоставила Украине "меморандум". "Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались", "Мы открыты к любому формату, чтобы Россия потом не сказала снова, мол, а вот мы не очень хотим, чтобы это было навязано западными странами, а может опять будет Стамбул, а может, не Стамбул... Они постоянно будут искать причины. Хотя, если честно, выглядит это не очень серьезно: то есть они хотят в нейтральную", – подчеркнул украинский президент "Но, как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый меморандум. И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо, где это будет происходить", – сказал Мерц. Европейский союз ведет разговоры с США относительно 18-го пакета санкций против РФ и Германия принимает в них активное участие, сообщил канцлер Фридрих Мерц. Сейчас мы работаем над 18-м пакетом санкций. Мы ведем разговоры с США. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс также говорят о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах и я принимаю в них активное участие, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся с представителями немецкого бизнеса, для Украины важно, чтобы немецкие компании были так же существенно вовлечены в реконструкцию Украины, заявил украинский лидер. Затягивание войны должно стать болезненным для России, Германия поддерживает работу Украины в увеличении санкций, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Мерцом. "Мы все должны не забывать, что является первопричиной любой агрессивной войны, в том числе и этой войны, России против Украины, людей Украины - это абсолютно преступное желание убивать людей и разрушать жизни. Россия должна отказаться от этого желания", – сказал Зеленский. "Но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно", – заявил Зеленский. По его мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение, как отметил Владимир Зеленский, за партнерами. Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия постоянно нас поддерживает и ракетами для ПВО, По его словам, Германия уже много сделала для укрепления украинской ПВО и наших Сил обороны. Сегодня во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между нашими министрами обороны. Речь идет о тесном сотрудничестве о производстве дальнобойного оружия, Фридрих Мерц заявил, что не будет говорить о деталях публично. Прежде всего главное заботиться, чтобы украинская армия получила все, что ей сегодня нужно. "Сегодня мы интенсивно обсуждали, как усилить дипломатические усилия для достижения прекращения огня. Ты, Владимир, четко дал понять – никто не хочет мира больше, чем Украина", – заявил немецкий канцлер. Он констатировал, что Киев еще несколько недель назад выразил готовность к немедленному и полному прекращению огня. Он подчеркнул, что Украина готова следующим шагом провести технические переговоры с Россией. По его словам, мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум". Что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов, Министры обороны Украины и Германии планируют 28 мая подписать заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства, так называемого "Long Range Fires". Не будет ограничений для дальнобойного оружия. Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинских территорий. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень мощный потенциал, Мы будем усиливать давление на Россию. Делаем это для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Также делаем это для того, чтобы проложить путь для переговоров, Добавил, что говорит от имени Германии. Канцлер заверил, что Берлин сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал. Об этом заявил канцлер ФРГ. Такие переговоры пройдут впервые за много лет. Также Германия будет финансировать "существенно часть" средств на Starlink в Украине "Война изменила отношения между странами не только на общественном, но и на правительственном уровне. Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять", – заявил Фридрих Мерц. На "меморандум" о переговорах, который Путин анонсировал неделю назад, мы все еще ждем, Подчеркнул, что массированные воздушные атаки России на Киев на выходных говорят не на языке мира, а на языке агрессивной войны. Канцлер отметил, что это пощечина в лицо всех тех в Украине, Европе и США, кто борется за прекращение огня.
Зеленский высказался об упреках России относительно площадок для переговоров
Украина пыталась связаться с Россией относительно следующих встреч
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский призвал к реальным действиям в отношении России
– говорит Зеленский
Зеленский заявил, что россияне постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну
Германия не видит готовности России к любым переговорам
Мерц заявил, что ЕС ведет переговоры с США в рамках подготовки нового пакета санкций
– заявил он.
Для Украины принципиально важно привлечение немецких компаний к восстановлению
Германия поддерживает увеличение санкций против России
Украина получила сигналы от партнеров относительно участия на саммите НАТО
Зеленский сообщил о важных договоренностях с Германией по ПВО
– заявил Владимир Зеленский.
Фридрих Мерц рассказал, предоставят ли Taurus для Украины
– ответил он.
Мерц заявил, что никто не стремится к миру больше, чем Украина
Зеленский высказался об ожиданиях на "меморандум"
– заявил украинский президент.
Канцлер сказал, что ограничений на дальнобойность не будет
– подчеркнул Мерц.
Мерц заявил о дальнейшем давлении на Россию
– подчеркнул Мерц.
Украина и Германия проведут межправительственные консультации до конца года
Мерц заявил, что Москва хочет выиграть время с помощью "меморандума"
– заявил Мерц.
"Сейчас какой упрек? Чтобы это не был "навязанный западными странами" Ватикан или Женева, а может опять Стамбул, а может не Стамбул. Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую Турцию. Вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине, в их отсрочке", – заявил украинский президент.
Президент также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому.
Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги,
Президент Украины заявил, что несмотря на все обещания, российская сторона до сих пор не предоставила Украине "меморандум".
"Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались",
"Мы открыты к любому формату, чтобы Россия потом не сказала снова, мол, а вот мы не очень хотим, чтобы это было навязано западными странами, а может опять будет Стамбул, а может, не Стамбул... Они постоянно будут искать причины. Хотя, если честно, выглядит это не очень серьезно: то есть они хотят в нейтральную", – подчеркнул украинский президент
"Но, как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый меморандум. И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо, где это будет происходить", – сказал Мерц.
Европейский союз ведет разговоры с США относительно 18-го пакета санкций против РФ и Германия принимает в них активное участие, сообщил канцлер Фридрих Мерц.
Сейчас мы работаем над 18-м пакетом санкций. Мы ведем разговоры с США. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс также говорят о санкциях со стороны США. Мы проинформированы об этих разговорах и я принимаю в них активное участие,
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся с представителями немецкого бизнеса, для Украины важно, чтобы немецкие компании были так же существенно вовлечены в реконструкцию Украины, заявил украинский лидер.
Затягивание войны должно стать болезненным для России, Германия поддерживает работу Украины в увеличении санкций, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Мерцом.
"Мы все должны не забывать, что является первопричиной любой агрессивной войны, в том числе и этой войны, России против Украины, людей Украины - это абсолютно преступное желание убивать людей и разрушать жизни. Россия должна отказаться от этого желания", – сказал Зеленский.
"Но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно", – заявил Зеленский.
По его мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение, как отметил Владимир Зеленский, за партнерами.
Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия постоянно нас поддерживает и ракетами для ПВО,
По его словам, Германия уже много сделала для укрепления украинской ПВО и наших Сил обороны.
Сегодня во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между нашими министрами обороны. Речь идет о тесном сотрудничестве о производстве дальнобойного оружия,
Фридрих Мерц заявил, что не будет говорить о деталях публично. Прежде всего главное заботиться, чтобы украинская армия получила все, что ей сегодня нужно.
"Сегодня мы интенсивно обсуждали, как усилить дипломатические усилия для достижения прекращения огня. Ты, Владимир, четко дал понять – никто не хочет мира больше, чем Украина", – заявил немецкий канцлер.
Он констатировал, что Киев еще несколько недель назад выразил готовность к немедленному и полному прекращению огня. Он подчеркнул, что Украина готова следующим шагом провести технические переговоры с Россией.
По его словам, мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум".
Что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов,
Министры обороны Украины и Германии планируют 28 мая подписать заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства, так называемого "Long Range Fires".
Не будет ограничений для дальнобойного оружия. Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинских территорий. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень мощный потенциал,
Мы будем усиливать давление на Россию. Делаем это для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Также делаем это для того, чтобы проложить путь для переговоров,
Добавил, что говорит от имени Германии. Канцлер заверил, что Берлин сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал.
Об этом заявил канцлер ФРГ. Такие переговоры пройдут впервые за много лет. Также Германия будет финансировать "существенно часть" средств на Starlink в Украине
"Война изменила отношения между странами не только на общественном, но и на правительственном уровне. Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять", – заявил Фридрих Мерц.
На "меморандум" о переговорах, который Путин анонсировал неделю назад, мы все еще ждем,
Подчеркнул, что массированные воздушные атаки России на Киев на выходных говорят не на языке мира, а на языке агрессивной войны. Канцлер отметил, что это пощечина в лицо всех тех в Украине, Европе и США, кто борется за прекращение огня.