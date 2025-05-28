Вопрос Taurus и участие Украины в саммите НАТО: главное с пресс-конференции Мерца и Зеленского

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместную пресс-конференцию в среду, 28 мая. Разговор с журналистами состоялся в рамках его визита в Берлин.

Оба лидера произнесли ряд заявлений. Главные тезисы Фридриха Мерца и Владимира Зеленского – рассказывает 24 Канал.

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Какие заявления прозвучали на пресс-конференции