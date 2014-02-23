Зеленский начал масштабную пресс-конференцию: ключевые заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, начал пресс-конференцию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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