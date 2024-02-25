Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

В воскресенье, 25 февраля, проходит Форум "Украина. Год 2024". К нему присоединились все представители военно-политического руководства нашего государства. Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

О чем именно шла речь на пресс-конференции президента 25 февраля, главные заявления украинского лидера в одном материале собрал 24 Канал.

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