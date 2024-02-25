Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

25 февраля 2024, 17:13
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В воскресенье, 25 февраля, проходит Форум "Украина. Год 2024". К нему присоединились все представители военно-политического руководства нашего государства. Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

О чем именно шла речь на пресс-конференции президента 25 февраля, главные заявления украинского лидера в одном материале собрал 24 Канал.

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Обратите внимание! Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского читайте и в нашем телеграме.

17:32, 25 февраля

17:31, 25 февраля

Зеленский о помощи от Франции

Если говорить об артиллерии, Эммануэль знает, что мы благодарны "Цезарям", они хорошо работают. Несколько десятков систем мы ожидаем от французской стороны и партнеров. Еще есть некоторые вещи, но об этом уже, когда он приедет,
– отметил президент на пресс-конференции.

17:27, 25 февраля

Глава государства о надежде на Конгресс США

Зеленский заверил, что решение по военной помощи от Конгресса США будет.

Мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что наша поддержка им нужна в течение месяца. Это наш запрос,
– подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что США знают о запросе о ПВО для нашей страны.

17:18, 25 февраля

Зеленский о дальнобойном оружии

Зеленский отметил, что Украина долго работала с партнерами по предоставлению дальнобойного оружия. В частности, это касалась ракет ATACMS с дальностью в 300 километров.

Я нахожусь в позитиве после недавнего ответа наших партнеров по этому оружию, – сказал он.

17:13, 25 февраля

Президент об изменениях за полномасштабную войну

Зеленский отметил, что война меняет страну и делает людей жестче.

Я – не исключение. Я гражданин Украины. Поскольку меняется наше общество, меняюсь и я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что есть у меня внутри. Поэтому именно так я коммуницирую,
– отметил глава государства.

Глава государства отметил, что пытается говорить людям то, что происходит. И несмотря на то, что некоторые детали он не может разгласить, но всегда пытается говорить то, что есть.

17:07, 25 февраля

Зеленский о переговорах с Путиным и проигрыше Украины

А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?
– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина предложит площадку Путину, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что была ошибка нападать на Украину.

Президент также заверил, что Украина не проиграет в войне, ведь у нас нет альтернативы победить. Потому что в случае проигрыша не будет нас.

"Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь. Проиграет ли Украина, и будет ли большое количество жертв зависит только от вас (партнеров Украины – 24 Канал), от западного мира. Если мы будем сильны оружием, то не проиграем эту войну", – подчеркнул президент.

17:06, 25 февраля

Зеленский хочет, чтобы второй саммит мира прошел не на Европейском континенте

Мы подошли к моменту первого саммита. Первый саммит инаугурационный. Я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять дипломатическую инициативу. Он состоится в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится,
– сказал президент.
 

17:03, 25 февраля

Президент о Формуле мира

Зеленский отметил, что важно усиливаться на поле боя, но и также дипломатично.

Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы переговоров, любые формулы мира, даже наши партнеры. Инициатива может идти только от Украины,
– сказал президент.

 

 

Автор: Владислав Кравцов