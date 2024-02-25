Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы
В воскресенье, 25 февраля, проходит Форум "Украина. Год 2024". К нему присоединились все представители военно-политического руководства нашего государства. Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.
О чем именно шла речь на пресс-конференции президента 25 февраля, главные заявления украинского лидера в одном материале собрал 24 Канал.
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Если говорить об артиллерии, Эммануэль знает, что мы благодарны "Цезарям", они хорошо работают. Несколько десятков систем мы ожидаем от французской стороны и партнеров. Еще есть некоторые вещи, но об этом уже, когда он приедет, Зеленский заверил, что решение по военной помощи от Конгресса США будет. Мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что наша поддержка им нужна в течение месяца. Это наш запрос, Глава государства также отметил, что США знают о запросе о ПВО для нашей страны. Зеленский отметил, что Украина долго работала с партнерами по предоставлению дальнобойного оружия. В частности, это касалась ракет ATACMS с дальностью в 300 километров. Я нахожусь в позитиве после недавнего ответа наших партнеров по этому оружию, – сказал он. Зеленский отметил, что война меняет страну и делает людей жестче. Я – не исключение. Я гражданин Украины. Поскольку меняется наше общество, меняюсь и я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что есть у меня внутри. Поэтому именно так я коммуницирую, Глава государства отметил, что пытается говорить людям то, что происходит. И несмотря на то, что некоторые детали он не может разгласить, но всегда пытается говорить то, что есть. А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Зеленский отметил, что Украина предложит площадку Путину, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что была ошибка нападать на Украину. Президент также заверил, что Украина не проиграет в войне, ведь у нас нет альтернативы победить. Потому что в случае проигрыша не будет нас. "Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь. Проиграет ли Украина, и будет ли большое количество жертв зависит только от вас (партнеров Украины – 24 Канал), от западного мира. Если мы будем сильны оружием, то не проиграем эту войну", – подчеркнул президент. Мы подошли к моменту первого саммита. Первый саммит инаугурационный. Я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять дипломатическую инициативу. Он состоится в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится, Зеленский отметил, что важно усиливаться на поле боя, но и также дипломатично. Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы переговоров, любые формулы мира, даже наши партнеры. Инициатива может идти только от Украины,
Зеленский о помощи от Франции
– отметил президент на пресс-конференции.
Глава государства о надежде на Конгресс США
– подчеркнул президент.
Зеленский о дальнобойном оружии
Президент об изменениях за полномасштабную войну
– отметил глава государства.
Зеленский о переговорах с Путиным и проигрыше Украины
– подчеркнул глава государства.
Зеленский хочет, чтобы второй саммит мира прошел не на Европейском континенте
– сказал президент.
Президент о Формуле мира
– сказал президент.
Если говорить об артиллерии, Эммануэль знает, что мы благодарны "Цезарям", они хорошо работают. Несколько десятков систем мы ожидаем от французской стороны и партнеров. Еще есть некоторые вещи, но об этом уже, когда он приедет,
Зеленский заверил, что решение по военной помощи от Конгресса США будет.
Мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что наша поддержка им нужна в течение месяца. Это наш запрос,
Глава государства также отметил, что США знают о запросе о ПВО для нашей страны.
Зеленский отметил, что Украина долго работала с партнерами по предоставлению дальнобойного оружия. В частности, это касалась ракет ATACMS с дальностью в 300 километров.
Я нахожусь в позитиве после недавнего ответа наших партнеров по этому оружию, – сказал он.
Зеленский отметил, что война меняет страну и делает людей жестче.
Я – не исключение. Я гражданин Украины. Поскольку меняется наше общество, меняюсь и я. Моя коммуникация зависит не от тона, который я себе сфантазировал, а от того, что есть у меня внутри. Поэтому именно так я коммуницирую,
Глава государства отметил, что пытается говорить людям то, что происходит. И несмотря на то, что некоторые детали он не может разгласить, но всегда пытается говорить то, что есть.
А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?
Зеленский отметил, что Украина предложит площадку Путину, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что была ошибка нападать на Украину.
Президент также заверил, что Украина не проиграет в войне, ведь у нас нет альтернативы победить. Потому что в случае проигрыша не будет нас.
"Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь. Проиграет ли Украина, и будет ли большое количество жертв зависит только от вас (партнеров Украины – 24 Канал), от западного мира. Если мы будем сильны оружием, то не проиграем эту войну", – подчеркнул президент.
Мы подошли к моменту первого саммита. Первый саммит инаугурационный. Я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять дипломатическую инициативу. Он состоится в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится,
Зеленский отметил, что важно усиливаться на поле боя, но и также дипломатично.
Мы не хотим, чтобы нам навязывали форматы переговоров, любые формулы мира, даже наши партнеры. Инициатива может идти только от Украины,