Форум по войне и миру: Зеленский завтра проведет пресс-конференцию

Во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институтов. На нем планируют обсудить вопросы войны и будущие шаги Украины на пути к справедливому миру.

Завершится мероприятие пресс-конференцией президента Владимира Зеленского. Пока не сообщается точное время ее проведения.

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Что известно о пресс-конференции Зеленского

В Офисе президента сообщили, что во вторник, 27 августа, состоится форум руководителей государственных институтов, где будут обсуждать вопросы войны и путь Украины к справедливому миру.

В конце форума должна состояться пресс-конференция Владимира Зеленского. Для того, чтобы на нее попасть, представителям медиа необходимо пройти аккредитацию до 14:00 26 августа по ссылке.

Заметим, что от каждого СМИ может быть аккредитовано не более одного корреспондента, одного оператора и одного фотографа.

В то же время пока неизвестно во сколько должна состояться пресс-конференция президента.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет заставить Путина остановить войну дипломатически, впрочем, если не получится, готова сделать это силой. Он отметил, что операция в Курской области началась не для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах.