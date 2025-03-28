Готов говорить не только с Путиным: какие еще интересные заявления озвучил Зеленский на пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции вспомнил о переговорах с Россией, соглашение о полезных ископаемых и лицензии на оружие. В частности он сообщил, что вскоре в Украине состоится срочная встреча по миротворцам.

Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала, что президент начал свое выступление с благодарности Великобритании и Франции за оказанную поддержку. Также он рассказал подробности того, о чем говорили на саммите в Париже.

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Ожидается срочная встреча

Стало известно, что Украине расширят доступ к разведданным военных складов некоторых стран, а также дадут лицензии на средства ПВО. Кроме того, наши партнеры заверили, что с России никто не будет снимать санкции, пока она не выведет все свои войска из Украины.

Президент анонсировал, что в Киеве в течение недели пройдет срочная встреча в узком кругу по размещению миротворческого контингента. Также добавил, что на следующем заседании "Рамштайн", которое должно пройти в апреле, Украина ожидает новую оборонную поддержку.

"Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны и будем работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии. Согласовали инвестиции в производство украинских дронов и ракет. Также должны провести встречу в Украине представителей основных генштабов, которые точно готовы к контингенту на нашей территории", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что сказал президент о перемирии

Президент Украины рассказал больше деталей относительно того, соблюдает ли Россия перемирие в море и по объектам энергетики. Он еще раз подчеркнул, что страна-агрессор этого не делает, но также нет службы мониторинга. Пока Украина передает все факты нарушения договоренностей США.

Американская сторона проведет внутренние консультации, а также консультации с Саудовской Аравией, Турцией, с некоторыми европейскими странами, относительно их готовности проводить мониторинг. Мы им озвучили, что без мониторинга работать не будем. Мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства перед США,

– подчеркнул президент.

Больше всего журналистов интересовала соглашение об ископаемых с США. Владимир Зеленский рассказал, что только сегодня, 28 марта, Офис Президента и правительство получили официальный документ от Соединенных Штатов. Теперь они будут оценивать и сравнивать его с документом, который предоставили вице-премьеру Юлии Свириденко.

На вопрос, какие "красные линии" имеет Украина по этому документу, президент заверил, что мы не будем отдавать долги. Говорится о военной помощи, которую нам уже предоставили США при президентстве Джо Байдена. Эти деньги не считают долгами.

"Если будут рисковые вещи для нас, то я обо всем этом буду коммуницировать с обществом. Главные условия были очерчены в рамочном соглашении, на которое мы согласились. Базироваться мы будем на том, что дает возможность построить правильные партнерские отношения", – добавил президент.

С кем, кроме Путина, готов говорить Зеленский

Украинский лидер ответил на новые упреки Владимира Путина. Накануне российский диктатор заявил, что Зеленский якобы является нелегитимным президентом и даже предложил установить внешнее управление Украиной.

После этого в Белом доме напомнили, что в Украине есть Конституция, а управление страной осуществляется народом. Поэтому Зеленский сказал, что он может пойти на переговоры не только с Путиным, а, например, с российской оппозицией, если она будет хотеть мира больше, чем российский диктатор. Потому что пока он не проявляет к этому готовности.

Мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что в России есть люди, бизнесы. Думаю, мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну. Если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить войну, а есть люди, которые этого хотят, – то почему бы нет,

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что, возможно, еще есть оппозиция, которая не будет бояться, если с ней будет говорить Европа, Америка и Украина.

Наконец Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Он сказал, что она стабилизировалась. Также вспомнил, какая сейчас ситуация на Курщине. По словам президента, мы уменьшаем там накопления российских войск, чтобы не допустить наступления на Сумщину.