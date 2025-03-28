Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова розповіла, що президент почав свій виступ з подяки Великій Британії та Франції за надану підтримку. Також він розповів подробиці того, про що говорили на саміті в Парижі.

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Очікується термінова зустріч

Стало відомо, що Україні розширять доступ до розвідданих військових складів деяких країн, а також дадуть ліцензії на засоби ППО. Крім того, наші партнери запевнили, що з Росії ніхто не буде знімати санкції, допоки вона не виведе всі свої війська з України.

Президент анонсував, що в Києві протягом тижня пройде термінова зустріч у вузькому колі щодо розміщення миротворчого контингенту. Також додав, що на наступному засіданні "Рамштайн", яке має пройти у квітні, Україна очікує на нову оборонну підтримку.

"Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони й працюватимемо над ліцензіями для деяких видів артилерії. Узгодили інвестиції у виробництво українських дронів і ракет. Також маємо провести зустріч в Україні представників основних генштабів, які точно готові до контингенту на нашій території", – підкреслив Володимир Зеленський.

Що сказав президент про перемир'я

Президент України розповів більше деталей щодо того, чи дотримується Росія перемир'я у морі та по об'єктах енергетики. Він ще раз наголосив, що країна-агресорка цього не робить, але також немає служби моніторингу. Поки Україна передає всі факти порушення домовленостей США.

Американська сторона проведе внутрішні консультації, а також консультації з Саудівською Аравією, Туреччиною, з деякими європейськими країнами, щодо їхньої готовності проводити моніторинг. Ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не будемо. Ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобов'язання перед США,

– наголосив президент.

Найбільше журналістів цікавила угода про копалини зі США. Володимир Зеленський розповів, що тільки сьогодні, 28 березня, Офіс Президента та уряд отримали офіційний документ від Сполучених Штатів. Тепер вони оцінюватимуть і порівнюватимуть його з документом, який надали віцепрем'єрці Юлії Свириденко.

На запитання, які "червоні лінії" має Україна щодо цього документу, президент запевнив, що ми не будемо віддавати борги. Мовиться про військову допомогу, яку нам вже надали США за президентства Джо Байдена. Ці гроші не вважають боргами.

"Якщо будуть ризикові речі для нас, то я про все це комунікуватиму з суспільством. Головні умови були окреслені в рамковій угоді, на яку ми погодились. Базуватись ми будемо на тому, що дає можливість побудувати правильні партнерські відносини", – додав президент.

З ким, окрім Путіна, готовий говорити Зеленський

Український лідер відповів на нові закиди Владіміра Путіна. Напередодні російський диктатор заявив, що Зеленський нібито є нелегітимним президентом і навіть запропонував встановити зовнішнє управління Україною.

Після цього у Білому домі нагадали, що в Україні є Конституція, а управління країною здійснюється народом. Тому Зеленський сказав, що він може піти на перемовини не тільки з Путіним, а, наприклад, з російською опозицією, якщо вона хотітиме миру більше, ніж російський диктатор. Бо поки він не проявляє до цього готовності.

Ми б погодились говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію. Я думаю, що в Росії є люди, бізнеси. Думаю, ми б з ними спілкувалися, якщо у них є бачення, як закінчити війну. Якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити війну, а є люди, які цього хочуть, – то чому б ні,

– зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, що, можливо, ще є опозиція, яка не буде боятися, якщо з нею говоритиме Європа, Америка та Україна.

Насамкінець Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Він сказав, що вона стабілізувалася. Також згадав, яка зараз ситуація на Курщині. За словами президента, ми зменшуємо там накопичення російських військ, аби не допустити наступу на Сумщину.