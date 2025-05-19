Пресс-конференция Зеленского: главные заявления после разговора Трампа с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин 19 мая провели телефонный разговор, который длился более двух часов. После этого разговора президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию.

О чем шла речь в разговоре политиков и какие главные заявления Владимира Зеленского – читайте в материале 24 Канала.

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Главные заявления Владимира Зеленского