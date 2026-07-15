Вступление в ЕС, изменения в Кабмине и зима: главное с пресс-конференции Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместную пресс-конференцию в Киеве 15 июля. В ходе беседы с журналистами политики затронули тему евроинтеграции нашей страны, кадровых решений в правительстве, а также подготовки к зиме.

24 Канал собрал основные заявления Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

Какие заявления сделали Зеленский и фон дер Ляйен 15 июля?