Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена

После встречи в Белом доме Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны были иметь пресс-конференцию. Однако подход президентов к журналистам отменили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об отмене пресс-конференции в Белом доме

Официальный представитель Белого дома подтвердил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию в пятницу, 28 февраля.

Украинская делегация также должна вскоре покинуть Белый дом. Позже стало известно, что президент Украины досрочно покидает резиденцию президента США.

Ожидалось, что два лидера должны были бы встретиться со СМИ в Белом доме в 20:00, по киевскому времени.

К слову, после перепалки с Зеленским Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social, что Зеленский "не готов к миру", добавив, что он "может вернуться, когда будет готов к миру".

Также Украина и США в этот день не подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Все дальнейшие планы официального визита Зеленского были также отменены.