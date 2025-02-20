Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили: в чем причина

Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. После встречи должна была состояться пресс-конференция, однако ее отменили.

Стало известно, что пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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Почему так произошло

Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил, почему отменили совместную пресс-конференцию политиков, которая изначально была запланирована.

По просьбе американской стороны формат мероприятия – протокольная съемка,

– сказал он.

По его словам, заявления, вопросы и ответы не предусмотрены, то есть пресс-конференции не будет.

Келлог прибыл в Украину 19 февраля и уже встретился с украинскими чиновниками. Он успел сделать первое заявление, когда только вышел из поезда. По его словам, США были готовы слушать и предоставлять необходимое. Келлог намерен вернуться в США и поговорить с Дональдом Трампом.

Встреча происходит через несколько дней после того, как Дональд Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений по Украине после переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде. В частности, он сказал, что рейтинг Владимира Зеленского очень низкий, а россияне "уничтожили бы Киев, если бы хотели". В общем, после окончания переговоров в Саудовской Аравии Трамп активно начал повторять нарративы российской пропаганды.

По словам Дональда Трампа, всего 4% украинцев поддерживают действующего президента. На это отреагировал и сам Владимир Зеленский. Он назвал это дезинформацией и сказал, что в ближайшее время опубликуют новые результаты опросов относительно доверия к нему.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров также не оставил это без внимания. Он сравнил рейтинги Зеленского и Трампа. По состоянию на февраль 2025 года Трампа поддерживали 48% – 49% американцев. Федоров заявил, что рейтинг Зеленского выше на несколько процентов.

Также Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором". Впоследствии с критикой на украинского лидера набросился также и Илон Маск. Украинцы отреагировали на эти упреки очень негативно. Слова Трампа о Зеленском вызвали большой резонанс в обществе.