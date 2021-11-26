Стартует пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
Источник:24 канал
В Киеве начался пресс-марафон Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. Он продлится 3 часа, свои вопросы главе государства смогут задать представители 30 СМИ.
О встрече Зеленского с журналистами в офисе Президента сообщили накануне. Количество присутствующих на мероприятии ограничили учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Украине.
Читайте также Шуляк назвала главные достижения Зеленского за более 2 лет президентства
Пресс-марафон Зеленского начался
Пообщаться с журналистами Зеленский решил по случаю экватора своего президентства. Стартовал пресс-марафон президента в 12:00. В соответствии с планом завершиться он должен к 15:00.
В мероприятии принимают участие представители 30 украинских и международных СМИ, в том числе и 24 канала. Каждый журналист будет иметь возможность задать свой вопрос.
Пресс-марафон Зеленского: смотрите онлайн-трансляцию
Вопросы, которые СМИ обсудят с президентом:
- проведение реформ в Украине;
- ситуация на Донбассе и достижение мира;
- энергетическая безопасность и вопросы тарифов;
- экономическая стабильность;
- борьба с эпидемией коронавируса.