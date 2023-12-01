Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что ни одного острого вопроса от народа Путину не дадут. Да и российское общество сейчас находится в таком состоянии, что не задало бы ни одного такого вопроса.
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Будет продвигать "традиционные" тезисы
Как отметила Романова, значительная часть пресс-конференции будет посвящена тому, как страны Запада "оскорбляют" Россию. Также Путин будет хвастаться, что якобы "присоединил" новые территории к стране-агрессорке.
Интересно, что в Кремле уже не рассказывают о "злых нацистах и бандеровцах". Теперь главный враг – НАТО.
В Украине для них нет никаких нацистов и бандеровцев. И риторика забыта. Там есть плохие НАТО и Америка, с которой Путин борется. Украину перестали вспоминать как жертву или страшного агрессора. Выходит, что Украина, которой согласно российской пропаганде "не существует", сопротивляется Путину уже 2 года. Да еще какой,
– сказала Романова.
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Не стоит забывать и о традиционных для Путина темах. Он снова будет рассказывать о "загнивающем Западе", традиционных ценностях и продвигать другие "скрепные" тезисы.
Война в Украине: коротко
- По состоянию на 1 декабря Россия потеряла более 330 тысяч своего личного состава. За 30 ноября эта цифра выросла еще на 1280 единиц.
- В издании The Economist считают, что Путин пока может побеждать в войне в Украине. Авторы призывают Запад отказаться от "фатализма" и "поразительного отсутствия стратегического видения". Страны могли бы сделать гораздо больше, чтобы ударить по Путину
- Есть ли у Украины план ведения войны на 2024 год – читайте в эксклюзивном интервью советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка на сайте 24 Канала.