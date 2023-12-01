Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что ни одного острого вопроса от народа Путину не дадут. Да и российское общество сейчас находится в таком состоянии, что не задало бы ни одного такого вопроса.

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Будет продвигать "традиционные" тезисы

Как отметила Романова, значительная часть пресс-конференции будет посвящена тому, как страны Запада "оскорбляют" Россию. Также Путин будет хвастаться, что якобы "присоединил" новые территории к стране-агрессорке.

Интересно, что в Кремле уже не рассказывают о "злых нацистах и бандеровцах". Теперь главный враг – НАТО.

В Украине для них нет никаких нацистов и бандеровцев. И риторика забыта. Там есть плохие НАТО и Америка, с которой Путин борется. Украину перестали вспоминать как жертву или страшного агрессора. Выходит, что Украина, которой согласно российской пропаганде "не существует", сопротивляется Путину уже 2 года. Да еще какой,

– сказала Романова.

Обратите внимание! В 2022 году Путин впервые за 10 лет не провел традиционную пресс-конференцию. Тогда предполагали, что он отменил все из-за неудач на фронте.

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Не стоит забывать и о традиционных для Путина темах. Он снова будет рассказывать о "загнивающем Западе", традиционных ценностях и продвигать другие "скрепные" тезисы.

Война в Украине: коротко