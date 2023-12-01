Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що жодного гострого питання від народу Путіну не дадуть. Та й російське суспільство зараз перебуває в такому стані, що не поставило б жодного такого питання.

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Просуватиме "традиційні" тези

Як наголосила Романова, значна частина пресконференції буде присвячена тому, як країни Заходу "ображають" Росію. Також Путін вихвалятиметься, що буцімто "приєднав" нові території до країни-агресорки.

Цікаво, що в Кремлі вже переважно не розповідають про "злих нацистів та бандерівців". Тепер головний ворог – НАТО.

В Україні для них вже немає ніяких нацистів та бандерівців. Та риторика забута. Там є зле НАТО та Америка, з якою Путін бореться. Україну перестали згадувати як жертву чи як страшного агресора. Виходить, що Україна, якої згідно з російською пропагандою "не існує", дає спротив Путіну вже 2 роки. Та ще й який,

– сказала Романова.

Зверніть увагу! У 2022 році Путін вперше за 10 років не провів традиційної пресконференції. Тоді припускали, що він скасував усе через невдачі на фронті.

Дивіться розмову з Ольгою Романовою на ютубі 24 Каналу

Не варто забувати і про традиційні для Путіна теми. Він знову розповідатиме про "загнівающій Запад", традиційні цінності та просуватиме інші "скрєпні" тези.

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